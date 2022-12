Bryan B viert Kerst met seniore burgers in Suriname

De bekende zanger Bryan B, die vandaag op een grote Kersthow in Amsterdam Zuidoost staat, vertrekt volgende week naar Suriname. Daar zal hij dwars door het land gaan voor zijn giving back to the community initiatief, waarbij seniore burgers in het zonnetje worden gezet in verband met Kerst.

De zanger, die al 10 jaar goodwill ambassadeur is voor Surinaamse seniore burgers, start in Paramaribo en gaat van daaruit richting de districten Para, Commewijne, Nickerie en Coronie, waarna hij terug komt naar Paramaribo.

Zijn eerste ‘Kerst met seniore burgers‘ event is op 20 december in Huize Majella, vertelt hij aan de redactie van Waterkant.Net.

Bryan doet dit niet alleen maar met een live band onder leiding van Marvin Nijhove en backing vocals verzorgd door Ingrid Simons, Ruth Oldenstam en Jelissa Sumter. Ook zijn vrienden de sponsoren in Nederland, maken dit mogelijk. “Ik wil ze daarvoor enorm bedanken”, aldus de zanger.

Meer info op de flyer: