Bordo laat van zich horen; reageert middels videoboodschap

De voortvluchtige Joel ‘Bordo’ Martinus, die door de justitiële autoriteiten in Suriname gezocht wordt, heeft vandaag van zich laten horen. In een videoboodschap die door een vertrouweling van hem is gedeeld, is Bordo ingegaan op zijn opsporing.

“Ik laat het aan God over”, aldus Money Hond die zegt dat hij zich niet heeft aangemeld bij het politiebureau toen dat aan hem gevraagd werd, omdat hij bang was neergeschoten te worden.

Hij zegt verder dat zijn naam beschadigd is geraakt en dat dat ook de bedoeling is van het geheel.

