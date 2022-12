Man bij thuiskomst beroofd van 600.000 SRD uit auto

Een 38-jarige man in Suriname is donderdagochtend bij thuiskomst in zijn woning overvallen, mishandeld en gekneveld achtergelaten. De rovers gingen ervandoor met meer dan 600.000 SRD uit de kofferbak van zijn auto.

Waterkant.Net sprak in verband met de beroving met S.O., de moeder van het slachtoffer D.S. Volgens de moeder was haar kleinzoon gisteren jarig. In verband met de verjaardag was D.S op het adres aan de Ramboetangweg gebleven.

Hij stond vanmorgen op om zijn vrouw op de hoek van de Welgedacht A en de Ramboetangweg af te zetten. Bij thuiskomst werd D.S. van achteren aangevallen door twee criminelen, waarbij zijn mond dicht werd gepropt. “Mijn zoon werd aan handen en voeten gekneveld, waarna de daders het huis binnendrongen en alles overhoop haalden.

De kinderen sliepen, waardoor ze niets van de beroving hebben gemerkt. Pas later werd de oudste zoon (14) wakker, doordat de vader op de muur sloeg. Hij trof zijn vader gekneveld in de garage aan, waarna hij hem meteen bevrijdde en naar de woonkamer bracht. De 14-jarige belde daarna zijn grootouders op, die op hun beurt de politie alarmeerden.

Volgens de moeder hebben de rovers een tip gehad. “Hoe wisten de rovers dat mijn zoon 600.000 SRD in zijn auto had bewaard”, vroeg de moeder zich af. Ze vindt het vreemd dat de rovers de kinderen en de schoondochter niets hebben aangedaan. “Het schijnt dat ze het alleen op mijn zoon hadden gemunt”, merkte de moeder op.

D.S. was vanwege de mishandeling niet aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij ter observatie is opgenomen. Hij had ook geld in zijn buiktas en in zijn woning. Volgens de moeder is het vooralsnog niet bekend hoeveel geld hij thuis en bij zich had.

Vaststaat dat ze ervandoor gegaan zijn met 600.000 SRD uit de kofferbak van zijn auto. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie van Santo Boma was ter plaatse voor onderzoek.