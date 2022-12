Leger geeft sterk signaal aan criminelen met Operatie Marbonsu

De controle in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini wordt de komende dagen opgevoerd. Het Nationaal Leger (NL) is op donderdag 15 december 2022 in samenwerking met het Korps Politie Suriname (KPS) gestart met de tweede editie van de Operatie Marbonsu.

Deze operatie, die een jaarlijks terugkerend karakter heeft, dient een sterk signaal te zijn voor criminelen en illegalen, dat de Surinaamse overheid te allen tijde gezag uitoefent op haar territoir.

Operatiecommandant majoor Elvis Leetz stak de eenheden bij de start een hart onder de riem en bemoedigde hen om ook in tijden van crises tactvol te handelen, leiderschap te blijven tonen en de missie van het Nationaal Leger hoog in het vaandel te houden.

De operatie beoogt ook het verhogen van de paraatheid en operationaliteit van het leger. De missie van het NL is het beschermen van Suriname.

Met het verhogen van de veiligheid kunnen illegale activiteiten worden ontmoedigd, natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en productiebedrijven rustig produceren.