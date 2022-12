Arbeider gewond door gevallen boomtak

In het dorp Cabalebo in Suriname is donderdag een tak van een boom op een arbeider gevallen, waardoor hij gewond is geraakt.

Het slachtoffer werd per vliegtuig afgevoerd naar Zorg en Hoop, om snel medisch behandeld te worden. Hij was wel aanspreekbaar en gaf aan dat de tak op zijn rug is gevallen. De 50-jarige kon vanwege de pijn niet opstaan.

Vernomen wordt dat hij bezig was een boom om te hakken. Hij had de boom met een touw vastgebonden en liet het los. Toen hij zich keerde viel de tak op hem.

De arbeider verkeert buiten levensgevaar.