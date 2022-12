Nog geen aanhouding in moordzaak Levistraat

De man die twee weken terug dood met een schotwond werd aangetroffen aan de Levistraat, is inmiddels op zaterdag 10 december gecremeerd. Het gaat om de 38-jarige Wikaash Ponit.

Het slachtoffer werd vermoedelijk van een korte afstand geschoten in de buikstreek en liep een in- en uitschot op. Hij rende na beschoten te zijn weg, maar zeeg neer op een perceel aan de Levistraat.

De schutter was na zijn daad nergens te bespeuren. Er is ook nog niemand aangehouden in deze zaak.

Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief achter het schietincident zou zijn. De zaak werd overgedragen aan kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.

De uitvaart van Wikaash vond gisteren plaats.