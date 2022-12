Naast Bordo ook Romaneo Kalidien en Clifton Jongaman op Interpol wanted-lijst

Er is een proces opgestart om gebruik te maken van het instituut van Interpol voor het signaleren van enkele verdachten. Het gaat naast Joël ‘Bordo’ Martinus ook om Romaneo Kalidien en Clifton Jongaman, meldt het Openbaar Ministerie in Suriname.

Deze verdachten worden nationaal ook opgespoord op last van het Openbaar Ministerie (OM) en staan nu eveneens op de Interpol Red Notice lijst (lijst van internationaal gezochte personen).

Martinus en Jongaman worden verdacht van medeplegen, medeplichtigheid tot moord, doodslag, deelneming aan een criminele organisatie, bedreiging met misdrijf, overtreding wet verdovende middelen en overtreding wet Money Laundering.

Kalidien wordt in verband gebracht met de vangst van een grote hoeveelheid drugs op de Tafelberg en wordt verdacht van overtreding wet verdovende middelen.

Het Surinaamse OM benadrukt dat het signaleren van een gezochte persoon via Interpol slechts een van de middelen is waarvan gebruik kan worden gemaakt om verdachten internationaal op te sporen en voorlopig aan te houden in afwachting van uitlevering of soortgelijke juridische stappen.

Internationaal kan het OM gebruikmaken van onder andere verdragen en justitiële en politiële samenwerkingen, die steeds hun nut en effectiviteit hebben bewezen. Ook in deze zaak wordt gebruikgemaakt van deze mogelijkheden.