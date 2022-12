Vrouw wist niet dat ze zwanger was en krijgt baby in vliegtuig

Deze vrouw die afgelopen woensdag met het vliegtuig onderweg was van Ecuador naar Spanje, heeft tijdens de reis een baby gekregen in het vliegtuig. En dat terwijl ze niet eens wist dat ze zwanger was.

Onderweg naar Spanje zou er een tussenstop gemaakt worden op luchthaven Schiphol. Enkele uren vóór de landing in Nederland kreeg de vrouw genaamd Tamara ineens last van haar buik en besloot zij naar het toilet te gaan.

Tot haar grote verbazing had zij na twee persweeën ineens een baby in haar handen, schrijft het topklinisch ziekenhuis Het Spaarne Gasthuis.

Tamara had geen idee dat zij zwanger was geweest en was behoorlijk overvallen door het gebeuren.

Eenmaal op Schiphol zijn moeder en kind met de ambulance naar het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid gebracht, waar ze werden opgevangen op de geboorteafdeling. Ze verkeren beiden in goede gezondheid en zullen zodra het mogelijk is verder reizen naar Madrid, meldt het ziekenhuis.