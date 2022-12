Visgronden Galibi worden in kaart gebracht

Christiaankondre en Langamankondre, dorpen in Suriname die bekendstaan als Galibi, brengen hun visgronden in kaart. Medewerkers George Awankaroe en Jossmet Shanaupe van Bureau VIDS en lokale projectcoördinator Roberto Maleko hebben in dat verband afgelopen week werkzaamheden verricht bij de monding van de Marowijnerivier.

Awankaroe is bij VIDS verantwoordelijk voor het in kaart brengen van Inheemse gebieden en Shanaupe wordt daarbij on-the-job getraind.

Naast het in kaart brengen van de visgronden, zullen ook veranderingen in visgronden, waterstand, kustlijn en visbestand worden gecontroleerd. Vissers kunnen onder andere bijhouden hoeveel en welke soort vissen ze vangen.

Om de voedselvoorziening van Galibi en het levensonderhoud van de huidige en toekomstige generaties te garanderen, is het belangrijk om de visgronden van Galibi te beschermen en traditionele en nieuwe regels voor duurzaam beheer op te schrijven.

Om deze regels te maken, wordt iedereen in de dorpen betrokken: dorpsbesturen, vissers, mannen, vrouwen en jongeren. Vooral deelname van jongeren is wenselijk om hen het belang en de liefde voor de visserij bij te brengen.

Galibi draagt met de visserij aanzienlijk bij aan de voedselvoorziening en het inkomen van de gemeenschappen Christiaankondre en Langamankondre. Vis wordt vers, gerookt, gedroogd en gezouten verkocht in Albina en St. Laurent (Frans Guyana) en veel gezinnen zijn afhankelijk van dit inkomen voor hun levensonderhoud.

De laatste jaren wordt er echter steeds minder vis gevangen. De oorzaken zijn volgens de dorpelingen overbevissing door SKM-boten uit Guyana die met grote sleepnetten het water leegvissen. Daarnaast vermelden ze ook de vervuiling van het water door goudwinning stroomopwaarts van de Marowijnerivier. Maar ook veranderingen in de kustlijn en zandbanken zijn waar te nemen.

In Galibi is er landverlies en de stijgende waterlijn heeft de eerste gebouwen al bereikt. Dit kan te maken hebben met klimaatverandering en of veranderingen in waterstromen.