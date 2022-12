Lang gezochte oplichter aangehouden door het RBTP

De lang gezochte oplichter Jonathan K. (34) is donderdag door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in Suriname aangehouden. Jonathan maakte er een gewoonte van om zijn slachtoffers via sociale media op een slinkse manier op te lichten.

De verdachte bood huizen via sociale media ten huur. Via verschillende nummers maakte de verdachte dan afspraken met zijn slachtoffers, schreef kwitanties uit en gaf de nieuwe huurders een huissleutel.

Nadat de slachtoffers de betaling hadden gepleegd was hij onbereikbaar. Naar verluidt zijn er tal van aangiften tegen de verdachte bij verschillende politiebureaus.

De verdachte werd al ruim twee jaar door de Surinaamse politie gezocht. Hij is overgedragen aan collega’s die de zaak verder zullen onderzoeken.