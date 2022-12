Scooterrijder tientallen meters meegesleurd door djonko-rokende snelheidsduivel

Een scooterrijder is dinsdagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding met een personenauto aan de Letitia Vriesdelaan in Suriname.

Het slachtoffer is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De automobilist staat bekend als een snelheidsduivel. Hij reed volgens ooggetuigen met een zeer hoge snelheid over de Letitia Vriesdelaan richting Paramaribo Zoo.

De scooterrijder reed uit de inrit van het Snellenpark richting Paramaribo Zoo en werd daarbij hard geramd door de snelheidsduivel. De autobestuurder sleepte het slachtoffer tientallen meters verder.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd meteen opgeroepen om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling.

De autobestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij een djonko heeft gerookt en de aanrijding niet heeft kunnen voorkomen. Hij is overgebracht naar het bureau.

De scooter en de wagen zijn door een ingeschakelde sleepdienst weggebracht. Het onderzoek duurt voort.