Een laagbouwwoning aan de Kamponglaan is vannacht rond 00.30 uur in brand gevlogen en compleet verwoest.

Er was sprake van een enorme vlammenzee. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben de brand inmiddels al onder controle.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is ook ter plaatse om de orde te handhaven.

Zo gauw meer bekend is over het geval wordt het bericht bijgewerkt.