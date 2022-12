PASI: Nieuw familie bordspel over normen en waarden

Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) en Stg PUSH (Professionele Uitvoering van Sociale Hulp) Forward zullen in verband met kinderdag een bordspel doneren aan alle kinderen van Suriname. Dit fundraisingsevent zal plaatsvinden op dinsdag 6 december a.s. in de Paramaribo Zoo.

Op deze avond zal de ontwerper van het bordspel mv drs. Joan Watkin LCS uiteenzetten hoe dit borspel totstand is gekomen en wat het doel is. Rotary club Paramaribo Central heeft dit projekt financieel ondersteund en in samenwerking met de Paramaribo Zoo en de Stg Push Forward voorbereid en geschonken aan de gemeenschap.

Hierbij is langs de lijnen van het rotary thema voor het jaar 2022- 2023- Imagine- een’ droom’ verwezenlijkt. De club wordt in het jaar 2022- 2023 geleid door Rotary President drs. Claudia Monsanto. Rotary is een plaats waar professionals met uiteenlopende achtergronden ideeën uitwisselen en levenslange vriendschappen smeden, waar de leden dienstbaarheid kiezen boven eigen belang, waar de mensen gehecht zijn aan persoonlijke en professionele integriteit, want bij alles wat ze “denken, zeggen en doen” stellen ze de volgende vragen: Is het WAAR? Is het BILLIJK voor alle betrokkenen? Bevordert het het ONDERLINGE VERTROUWEN? Komt het ALLE BETROKKENEN ten goede?

PASI, het nieuwste familie bordspel is erg educatief en recreatief. Het werkt preventief en is drempelverlagend in het creëren van ruimte om belangrijke en diepgaande opvoed vraagstukken luchtig te bespreken. PASI, staat voor levensweg, is gebaseerd op gangbare normen en waarden in de samenleving. In dit spannend bordspel wordt negatief gedrag afgestraft en positief gedrag beloond. Het nodigt de spelers uit tot nadenken over keuzemogelijkheden. PASI is uiteraard niet alleen in familie of gezinsverband te gebruiken, maar zeker ook op scholen, in verenigingsverband en bij recreatieve evenementen. PASI bestaat uit een bord met 68 velden, 4 pionnen en 1 scoresteen.

Rotary Club Paramaribo Central is onderdeel van de grootste service-organisatie ter wereld, bestaat ruim 42 jaar en telt 72 leden. Rotary werd opgericht in Chicago door Paul Harris op 23 februari 1905 en telt wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen leden, verdeeld over 34.300 clubs.

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.