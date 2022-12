Billiton ‘Early X-mas Old Years Party’ in Hoofddorp

Op vrijdag 16 december 2022 vindt in Fokker Event Center te Hoofddorp, de Billiton ‘Early X-mas Old Years Party‘ plaats. Het is een voortzetting van de feesten in de Recreatiezaal op Billiton, maar nu in Nederland, voor de Billitonnezen en al hun vrienden in Nederland.

Billiton is de naam van een dorp op een afstand van 35 – 40 kilometer van Paramaribo, alwaar er bauxiet ontgraven werd. Op Billiton wonen alle bevolkingsgroepen die Suriname telt, gemoedelijk met en naast elkaar. In het dorp was tot begin van de jaren 90, een zaal ‘de Recreatiezaal’ waar er dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks verschillende activiteiten voor de werknemers van de Billiton Maatschappij Suriname (BMS) en hun gezinsleden georganiseerd werden.

Naast de dagelijkse activiteiten zoals biljarten, domino spelen, sjoelbakken, etc. werden op de vrijdagavonden kinder – en tienerfilms voor de kinderen van de werknemers afgedraaid en op de zondagavond films voor de volwassenen. Ook werd er in deze zaal heel veel feesten georganiseerd waaronder één keer in de maand een disco voor de tieners, op Nationale – en Christelijke feestdagen feesten voor de werknemers en hun gezinsleden en een aantal keren per jaar op de zondag een feest waar een ieder en dus ook mensen buiten Billiton aan deel mochten nemen.

Uit Paramaribo en omgeving kwamen feestgangers met eigen vervoer maar ook met bussen naar Billiton om te komen feesten. Billiton had wat dat betreft een goede naam omdat alles altijd gemoedelijk verliep. Op 5 december werd in de Recreatiezaal ook Sinterklaasfeest voor de kinderen van de werknemers van de BMS georganiseerd waarbij elk kind van 4 – 12 jaar een cadeau, gesponsord door de BMS, van de Sint in ontvangst kreeg.

Het is de bedoeling om er op vrijdag 16 december 2022 samen een gezellige en leuke dag van te maken. Naast het feesten, dansen, etc. is het mogelijk om elkaar, na een aantal jaren, weer te kunnen zien, een babbeltje te maken over de Billiton van toen en nu en ook kennis te maken met elkaars partners, kinderen en kleinkinderen voor het geval zij aanwezig zijn.

Het wordt een exclusieve avond met heerlijke live muziek van de band Sweet Masters en DJ Stan. Ook is er een goede keuken met lekker eten en een worstman aanwezig. Kaarten zijn niet te koop in de voorverkoop.

Reserveringen:

Milton Babel: 06-46995084

Jimmy Lakhai : 06-21164099

(voor het gebouw vrij parkeren).

Billiton Billiton ‘Early X-mas Old Years Party’

Fokker Event Center in Hoofddorp

Adres: IJweg 1094

Postcode & plaats: 2133 MH Hoofddorp

Tijd: 21:00 – 02:30 uur

Entree: € 15.00 p.p. (geen voorverkoop)

Band: Sweet Masters

DJ: Stan

(Keuken en worstman aanwezig)