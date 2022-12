Man (67) overdag thuis tijdens tv kijken overvallen; rovers met z’n auto ervandoor

Een 67-jarige alleenstaande man is zondag op klaarlichte dag in zijn woning aan de Tatajubahoutweg in Suriname, overvallen, gekneveld en beroofd achtergelaten.

In gesprek met Waterkant.Net zegt het slachtoffer P.D., dat hij rond 12.30u in zijn slaapkamer televisie zat te kijken. Plotseling werd hij verrast door twee criminelen, die het huis via de voordeur, die niet op slot was, zijn binnengedrongen.

In de woning werd het slachtoffer meteen gekneveld met kledingstukken. Zijn halsketting en ringen werden afgepakt. Daarna doorzochten de rovers het huis. Ze hebben de slaapkamer compleet overhoop gehaald.

Het slachtoffer zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij geen geld in huis had. Na de daad zijn de rovers met zijn voertuig, een goud/zwarte Toyota Passo, weggereden.

Volgens de aangever was de voorruit voorzien van een stikker met de naam ‘Djo’. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor