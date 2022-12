Een vrouw is zaterdagochtend met haar auto over de kop geslagen aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname.

De automobiliste reed over de Jaggernath Lachmonstraat en ging richting de Waakhuizenlaan. Ze viel daarbij vermoedelijk in slaap en verloor de controle over het voertuig.

De auto belandde daarbij op de kop (foto) op het wegdek.

De vrouw kwam met de schrik vrij. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig weer op vier wielen te krijgen.