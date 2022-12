Argentinië-Australië 2-1: Lionel Messi scoort in 1000e wedstrijd

Lionel Messi zorgde vandaag voor een magisch moment tijdens zijn 1000e optreden in zijn carrière toen tweevoudig kampioen Argentinië Australië versloeg en de kwartfinales van het WK bereikte.

De 35-jarige Messi won zijn 119e interland voor zijn land en ze hadden zijn genialiteit nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Vrijdag moet Argentinië het opnemen tegen Nederland.

Argentinië had nauwelijks gedreigd in de eerste helft, maar de Messi van Paris St-Germain schoot in een heerlijke lage finish en veroorzaakte een wild feest bij hun fans.

Het was zijn 789e doelpunt in zijn carrière, waarvan 94 voor Argentinië, en Messi is nu de gezamenlijke topscorer in Qatar.

De Zuid-Amerikaanse supporters stonden de hele wedstrijd te zingen en ze waren nog meer opgetogen toen Julian Alvarez de fout van Mat Ryan strafte om hun voordeel te verdubbelen.

Australië had heel weinig te bieden, maar scoorde er verrassend genoeg één terug met nog 13 minuten te gaan toen de aanval van invaller Craig Goodwin een enorme afbuiging opleverde van Enzo Fernandez.

Ze hadden kort daarna op gelijke hoogte kunnen komen via Aziz Behich, wiens ongelooflijke solo-run hem langs vier spelers bracht, maar zijn schot werd uitstekend geblokt door de glijdende Lisandro Martinez.