150 kinderen met een beperking in de bloemen gezet

In het kader van de herdenking van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking zijn 150 pupillen van diverse opvanginstellingen in Suriname op zaterdag 3 december in de bloemetjes gezet. Tussen de kinderen waren er ook enkele volwassenen met een beperking aanwezig.

De initiatiefnemers Peter Lau, directeur South Square Plaza en Bianca Graskamp, voorzitter van de Stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment schenken elk jaar aandacht aan kinderen met een beperking. “Het is bijzonder waardevol dat de president ondanks een drukke agenda tijd vrij maakt voor de kinderen. Wij willen deze kinderen laten zien dat zij geliefd zijn”, geeft Graskamp aan.

Lau heeft benadrukt dat de activiteit met veel liefde is georganiseerd.

“Deze dag staat geheel in het teken van de mens met een beperking en van aandacht geven aan elkaar”, stelde president Santokhi die er ook bij was. Het staatshoofd heeft in zijn toespraak aangegeven dat ook dienstverleners en aannemers die bijvoorbeeld kantoren bouwen rekening moeten houden met de mens met een beperking. De meeste gebouwen in Suriname zijn niet rolstoelvriendelijk.

“Er moet geen onderscheid worden gemaakt, maar ze moeten wel ondersteund worden en alle hulp krijgen van diegenen die het kunnen bieden”, aldus de president. Het staatshoofd heeft benadrukt dat een beperking geen belemmering moet zijn om verder te gaan in het leven.

De initiatiefnemers hebben minister Bronto Somohardjo die ook aanwezig was bedankt. Dit omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken mensen met een beperking een eerlijke kans geeft om deel te nemen aan het arbeidsproces.