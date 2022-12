Mentoren en financiële steun voor journalistiek in Suriname

Er komt een fonds voor financiële steun aan journalisten in Suriname. De Stichting Democratie en Media (SDM) in Amsterdam financiert dit initiatief de komende drie jaar met ruim 100 duizend euro. Journalisten van Surinaamse media kunnen vanaf 1 april volgend jaar geld uit het fonds aanvragen om onderzoek te doen.

Tegelijk met het fonds wordt een netwerk opgezet van vrijwillige mentoren uit de Nederlandstalige journalistiek, die Surinaamse collega’s kunnen bijstaan met advies.

De uitvoering van het project komt in Surinaamse handen te liggen via een onafhankelijke stichting die in Suriname wordt opgericht. Dat gebeurt in samenwerking met Projekta, een Surinaamse organisatie die werkt op het snijvlak van mensenrechten, democratie en goed bestuur.

Het initiatief voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in Suriname is afkomstig van Nederlandse journalisten met ervaring in Suriname. De journalistiek in het land leidt onder slechte betaling en een groot verloop van talent.

De Stichting Democratie en Media steunt onafhankelijke, kritische journalistiek en ter ondersteuning van een democratische rechtsstaat. Ze komt voor uit de de Stichting Het Parool, dat in 1944 werd opgericht door de oprichters van de illegale verzetskrant. Het vermogen van de stichting is onder meer geïnvesteerd in mediabedrijven waaronder DPG Media en de Correspondent.

Het initiatief om Surinaamse journalistiek te steunen kreeg vorm tijdens het symposium ‘Check, check & doublecheck’ dat in juni 2019 in Suriname werd gehouden. Het kwam tot stand door input van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, uitgevers, hoofdredacteuren en journalisten zelf. De vrijwillige mentoren zullen worden geworven uit de kring van ervaren Nederlandstalige journalisten met kennis van Suriname.

De Nederlandse initiatiefgroep bestaat uit Roy Khemradj; radiojournalist/schrijver en voormalig bestuurslid bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, journalist en econoom Sheila Sitalsing; voormalig directeur Jessica Swinkels van het Fonds Bijzonder Journalistieke Projecten en Jeroen Trommelen, oud hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico en oud Suriname-verslaggever van de Volkskrant.