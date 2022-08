Nieuw fonds moet journalistiek in Suriname naar hoger niveau tillen

Een initiatiefgroep uit Nederland heeft het plan gevat om in Suriname een fonds voor de journalistiek op te zetten. Dit fonds moet ervoor zorgen dat Surinaamse onderzoeksjournalisten tijd en middelen krijgen om écht in zaken te duiken, zoals gevallen waarin boeven de staatskas leegroven.

De groep bestaat uit journalisten Sheila Sitalsing en Jeroen Trommelen alsook fondsspecialisten Roy Khemradj die bij het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zat en voormalig directeur Jessica Swinkels van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

Er is hiervoor al een projectplan geschreven en 30 duizend euro gezocht om het fonds op te starten. “We willen het niet beheren, alleen helpen opstarten. De absolute voorwaarde is dat men daarna in Suriname op zoek gaat naar middelen om het in stand te houden”, aldus Roy Khemradj die ook jaren journalist is geweest en onlangs na tien jaar stopte als bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

In een interview wenst hij Suriname een eigen Follow the Money(*) toe. Khemradj: “Al die boeven die daar de staatskas leegroven… Ik zou willen dat er een collectief van journalisten zou komen dat, misschien met hulp van buitenlandse collega’s, uitzoekt: wie zijn dat? Waar gaat dat geld naartoe?”

Volgens hem is het op dit moment onveilig voor individuele journalisten die in Suriname wonen, om dat soort dingen te onderzoeken. De samenleving zou er echter bij gebaat zijn als er eens wat tegels worden gelicht.

“Dat kan alleen met een goed vangnet en goede financiële steun. Ik hoop dat we met dit initiatief de journalistiek in Suriname op allerlei manieren naar een hoger niveau kunnen tillen”, zegt de oud-journalist.

(*) Follow the Money is een Nederlandse onafhankelijke nieuwswebsite voor financieel-economische onderzoeksjournalistiek.