Moeder en drie minderjarige kinderen gewond bij woningbrand Lelydorp

Een 30-jarige moeder en haar drie minderjarige kinderen van respectievelijk 9 en 4 jaar en 3 maanden liepen afgelopen nacht 1e en 2e graads brandwonden op bij een woningbrand aan de Poerwodadiweg in Suriname. Een gascilinder van 28 lbs is ook geƫxplodeerd en de slachtoffers hebben daarvan ook letsels opgelopen.

De vrouw en haar drie kinderen zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het viertal is opgenomen in het ziekenhuis, zegt brandweervoorlichter Olton Pinas aan Waterkant.Net. De moeder is er ernstig aan toe en is opgenomen op de Intensive Care.

Volgens Pinas betreft het een hoogbouwwoning met een geschatte oppervlakte van 6 bij 7 meters, waarin twee zussen met hun gezinnen respectievelijk beneden en boven wonen.

De woordvoerder zegt dat het gezin van beneden ongedeerd bleef. De benedenwoning heeft waterschade opgelopen en de bovenverdieping met inboedel is geheel afgebrand.

De 9-jarige dochter ontdekte de brand en wekte haar moeder. Op dat moment stond de bovenverdieping reeds in lichterlaaie. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

De brandweer heeft een gascilinder van 28 lbs onbeschadigd in de woning aangetroffen en eruit gehaald. Deze is aan de politie van Lelydorp afgestaan en de gascilinder die tot explosie is gekomen is afgestaan aan Ogane voor onderzoek.

De Surinaamse politie heeft de brand in onderzoek.