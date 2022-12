Documentaire ‘Beste meneer Bouterse’ vandaag op TV

De persoonlijke documentaire ‘Beste meneer Bouterse’ van de 32-jarige journalist en filmmaker Ananta Khemradj is vandaag donderdag 1 december te zien op TV. In Suriname is deze vandaag te zien bij de STVS om 21:30 en op 4 dec om 10:00u. En in Nederland op NPO 2 om 22:20u.

Khemradj onderzoekt in de documentaire hoe haar generatie verder moet in de nasleep van de Decembermoorden. Ondanks de veroordeling van Desi Bouterse lukt het Surinamers namelijk niet om de turbulente jaren ’80 een plek te geven.

Welke toekomst heeft een land dat zijn verleden niet onder ogen durft te komen?

Ananta Khemradj vindt het hoognodig dat Surinamers het gesprek met elkaar aangaan, om daarna als land samen verder te kunnen. Beste meneer Bouterse is een hoogstpersoonlijke film van een filmmaker die bijna bezwijkt onder de verantwoordelijkheid die ze voelt.

Bekijk de trailer: