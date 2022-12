Automobilist kort na zware frontale aanrijding overleden op SEH

De 33-jarige autobestuurder Sheik Panchoe is donderdag 1 december in het ziekenhuis overleden. Hij was in de nacht van woensdag op donderdag 1 december betrokken bij een aanrijding aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname.

De politie van het bureau Nieuwe Haven deed na de melding van de aanrijding tussen twee personenauto’s de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen constateerden de wetsdienaren dat beide voertuigen over de Van ’t Hogerhuysstraat reden.

De bestuurder Panchoe reed in een witte Toyota Vitz. Hij kwam vanuit de richting van Centrum en ging in de richting de Saramaccadoorsteekbrug, terwijl de witte Toyota Mark-X uit tegengestelde richting kwam. Op een gegeven moment kwam de automobilist Panchoe door tot nog toe onbekende reden op de rijhelft van de Mark-X met als gevolg de aanrijding.

Met zware verwondingen werd Panchoe, die niet aanspreekbaar was, afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij het leven heeft gelaten. De bestuurster van de Mark-X en de meerijder raakten ook gewond. Ze werden ook met de ambulance vervoerd naar de SEH.

Het is vooralsnog niet bekend of de bestuurders in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. De materiële schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.

Het ontzielde lichaam van Panchoe is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.