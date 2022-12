Bij dodelijk ongeval betrokken bestuurster Mark X reed zonder rijbewijs en zit vast

De bestuurster van een Toyota Mark X, die volgens KPS de veroorzaakster is van een zware dodelijke aanrijding tussen twee auto’s op donderdag 1 december, blijkt niet in het bezit te zijn van een Surinaams rijbewijs. Ze is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Het dodelijk slachtoffer is de 33-jarige autobestuurder Sheik Panchoe, die in het dagelijks leven werkte als penitentiaire ambtenaar (foto).

Het verkeersongeval waarbij er sprake was van zware materiële schade en persoonlijke ongelukken, vond omstreeks 01.00 uur in de ochtend plaats ter hoogte van de brug aan de van ’t Hogerhuysstraat. Bij aankomst van de politie bleek het te gaan om een Toyota Vitz die door Sheik werd bestuurd en een Toyota Mark X die in tegenover gestelde richting over voornoemde weg reden. De automobilist Sheik kwam vanuit de richting van het stadscentrum en de Toyota Mark X kwam vanuit de richting van Latour.

Op een gegeven moment kwamen deze twee voertuigen door tot nog toe onbekende reden ter hoogte van de brug van de Saramaccadoorsteeg met elkaar in botsing. Zowel Sheik als de andere automobilist Xaviera A. en haar mede inzittende R.D. raakten gewond en werden met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De drie gewonden werden ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen alwaar Sheik enkele uren daarna het leven heeft gelaten. Xaviera die de aanrijding volgens de Surinaamse politie veroorzaakte, ligt onder politie bewaking voor medische behandeling in het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn hangende het onderzoek ter herkeuring in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van Sheik is in opdracht van het O.M. door de politie ter obductie in beslag genomen.