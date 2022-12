Casino-eigenaar en arbeider in mishandelingszaak in vrijheid gesteld

De 51-jarige casino-eigenaar Vishwanand L. en zijn arbeider Rawien M. (37) zijn eergisteren op verzoek van hun advocaat Irvin Kanhai in vrijheid gesteld. Dit bevestigt de raadsman tegenover Waterkant.Net

Aangever D. had enkele jaren terug wat bouwmaterialen aan de ondernemer Vishwanand gegeven. De vorige week ontmoetten ze elkaar, waarbij de aangever de ondernemer daarmee confronteerde. Hij eiste zijn geld daarvoor. Volgens informatie van de politie waren beide partijen onder invloed van alcohol.

De ondernemer Vishwanand en zijn arbeider Rawien zetten een achtervolging in. In het ressort van politie Livorno kwamen ze elkaar weer tegen. De ondernemer stapte uit zijn auto en bracht de aangever een ferme klap toe met als gevolg dat hij een trommelvlies perforatie opliep. Daarbij zouden de arbeider en de ondernemer het slachtoffer met de dood hebben bedreigd.

De aangever stapte naar de politie en deed aangifte bij de politie. Hij wilde dat de ondernemer zich moest verontschuldigen. Echter hield de ondernemer voet bij stuk dit niet te doen. De politie belde de ondernemer op, maar hij liet de politie weten dat hij in het buitenland vertoefd.

De politie van Livorno schakelde de rechercheurs van Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) in om de man op te sporen. Vishwanand werd door het RBTP aangehouden en overgedragen aan politie Livorno, waarna hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering werd gesteld.

De ondernemer nam advocaat Kanhai in de arm die een invrijheidstellingsverzoek op basis van artikel 54A indiende. Dit verzoek werd gisteren behandeld door de rechter-commissaris (rc). Het slachtoffer had intussen de zaak ook al ingetrokken bij de politie. De rc heeft de verdachten Vishwanand en Rawien in vrijheid gesteld