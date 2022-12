Zoon (44) bedreigt bejaarde moeder (75)

De 44-jarige Jurgen P. is door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens bedreiging van zijn bejaarde moeder.

De 75-jarige moeder wordt vaak genoeg door haar zoon, die op hetzelfde erf woont, geïntimideerd en bedreigd. Dit keer zou hij met een houwer in de richting van zijn moeder hebben gezwaaid.

Uiteindelijk, na van de situatie moe te zijn, stapte ze naar de politie en deed aangifte tegen haar zoon.

De politie spoorde de verdachte na de aangifte op en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.