Grote Kerstshow Bryan B op vrijdag 16 december in Amsterdam Zuidoost

Op vrijdag 16 december 2022 kun je alvast helemaal in de Kerststemming komen tijdens het event ‘X-mas with Bryan B’ in Wi Eegi Kerki te Amsterdam Zuidoost. Kom genieten van Bryan Bijlhout met live band onder leiding van Benny Alwart en een hele rits aan special guests.

Te gast zijn Maureen Fernandes, Maureen Pengel, John Oldenstam, Ruben Anthony, Michael Oomen, Hans Merkx en Ingrid Simons. Er is ook een meet and greet op aanvraag. Dit mag je niet missen!

De show begint om 19.30u, met inloop vanaf 18.30u. Kaarten zijn voor slechts 35 euro te koop bij Vivant Ganzenhoef, Ricardo’s eethuis, De Dravers, Smeltkroes en Martha Hight.

Locatie Wi Eegi Kerki aan de Krommenhoek 136 in Amsterdam Zuidoost. Meer weten? Bel 0620695382 en bekijk de flyer hieronder: