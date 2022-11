VHP niet te spreken over nep berichten op fake Facebookpagina ‘Media Commissie’

Al geruime tijd verspreiden kwaadwilligen via een fake Facebook pagina valse berichten, die de VHP in een kwaad daglicht zetten en burgers proberen te misleiden. Dinsdag is via deze fake pagina genaamd ‘VHP Media Commissie‘ onderstaand bericht verspreid met een oproep om het aankomende event van Burna Boy in Suriname te boycotten.

De echte VHP Mediacommissie heeft laten weten dat zij geen eigen Facebookpagina heeft en waarschuwt social media gebruikers voor deze fake pagina. De partij verzoekt om bij vermoeden van vervalsing pagina’s te rapporteren bij Facebook.

Tevens betreurt de VHP Mediacommissie dat de valse berichten massaal worden door gedeeld, zonder dat er verificatie plaatsvindt. “Een ieder is gebaat bij juiste en feitelijk ware informatie, dus het klakkeloos doorsturen van verdachte berichten kan heel schadelijk zijn”, aldus de partij in een persbericht.

De partij laat weten dat de officiële berichtgeving van de VHP op Facebook alleen verloopt via de officiële pagina van de VHP. Het nepbericht dat wordt verspreid: