Pompstationhouder en politieman doen over en weer aangifte van bedreiging en mishandeling

De 49-jarige pompstationhouder R.B. heeft maandagavond aangifte gedaan tegen een klant, die bij het tankstation aan de Tout Lui Fautweg in Suriname bezig was een sigaret te roken. Deze klant bleek later de agent van politie 2de klasse C.L. te zijn, die volgens de ondernemer weigerde om de brandende sigaret uit te maken.

In gesprek met Waterkant. Net zegt de ondernemer dat hij door zijn arbeider geattendeerd werd op het gedrag van de rokende klant. De pompbediende hield de klant voor dat hij niet over gaat tot het bijtanken zolang hij de aangestoken sigaret niet uitmaakt. De klant gaf de pompbediende te kennen dat hij het niet zou doen.

Hierna stapte de pompbediende naar zijn directeur om zijn beklag te doen. De pomphouder ging af op wat zijn arbeider hem doorgaf. Hij liep naar de desbetreffende klant en hield hem voor dat het gevaar voor hem en voor iedereen kan zorgen. De klant gaf aan dat er niets zou gebeuren en dat hij dit kon weten omdat hij brandweerman is.

De eigenaar pakte daarop de brandende sigaret uit de hand van de klant af en gooide die vervolgens op de grond. Dit viel niet in goede aarde bij C.L. die op zijn beurt de ondernemer van achteren duwde met als gevolg dat hij kwam te vallen. Er ontstond een gehaal en getrek tussen hen, waarbij de pomphouder een wapen trok en daarmee een schot in de lucht loste om de klant op andere gedachten te brengen.

De klant werd door twee personen met wie hij in de auto reed tegengehouden. Hij liep naar de auto en loste daarbij twee schoten. De ondernemer zegt aan de redactie dat hij niet weet in welke richting de klant heeft geschoten. Volgens de pomphouder deed de politieman daarbij de uitlating dat het tankstation niet meer opengaat en dat het niet meer zal bestaan.

De politie van Houttuin werd ingeschakeld die de aangifte van de ondernemer opnam. Er zijn vastgelegde camerabeelden waarop de handelingen zijn vastgelegd. De politie heeft die inmiddels veiliggesteld en meegenomen. Volgens de aangever is hij bang dat de politieman zijn woorden in daden kan omzetten.

Beide partijen zijn intussen door de politie gehoord, die over en weer aangifte tegen elkaar hebben gedaan van bedreiging en mishandeling. De zaak is door gerapporteerd aan het Surinaamse Openbaar Ministerie.