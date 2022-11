Pick-up ramt aanhangwagen langs de weg waarna beiden in trens belanden

Bij een verkeersongeval dinsdagavond in Paramaribo, is de bestuurder van deze pick-up met zijn voertuig in de trens langs de weg terecht gekomen. Dit gebeurde nadat hij rond 21.00u een aanhangwagen ramde aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg, gaande richting het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, toen het ter hoogte van het crematorium mis ging. Langs de weg stond een aanhangwagen van een persoon, die bezig was gras te snijden en de aanhanger hiermee te vullen (foto onder).

De bestuurder van de pick-up zou daar de aanhanger hebben geraakt, waarna zijn voertuig van de weg raakte en samen met de aanhanger in de trens eindigde. Niemand raakte gewond. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig weer op het droge te krijgen.

De Surinaamse politie kwam ter plaatse na een melding hierover (foto boven). De bestuurder van de pick-up zou verklaard hebben dat de aanhangwagen ook op de weg stond, hetgeen betwist wordt door de eigenaar. Die gaf aan dat de aanhanger helemaal op de berm stond.

De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.