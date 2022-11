Nog een verdachte aangehouden wegens poging beroving op goudveld

De politie van Brokopondo heeft afgelopen weekend nog een verdachte te weten aangehouden wegens een mislukte roofoverval op een goudveld te Kalango in Suriname. Het gaat om de 23-jarige Alexander H.

Op dinsdag 22 november lukte het de sterke arm om de verdachten Piendjel P. (24), Rivaldo P. (19) en Revelino R. (21) op de aanmeerstijger bij het stuwmeer te Brokopondo aan te houden.

Zij hadden gepoogd een gewapende roofoverval te plegen op een goudveld te Kalango in het gebied van Sarakreek. Na bekomen informatie en op aanwijzing van de aangever M.K. zijn de drie bovengenoemde verdachten, die in een boot richting het stuwmeer voerden door het Regio Bijstandsteam Midden in de kraag gevat.

Op het trio werd toen 6 kaliber 12 hagelpatronen, 6 kaliber 38 hagelpatronen en een portofoon aangetroffen en in beslag genomen. De vierde verdachte Alexander was voortvluchtig. Hij is zondag door de zonen van Hermandad opgepakt en ingesloten.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle verdachten door de politie in verzekering gesteld.