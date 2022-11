Vrouw slaat autoruit ex-vriend stuk en probeert hem met kapmes aan te vallen

De 28-jarige Jaymie M. heeft afgelopen zondag de achterruit van de auto van haar ex-vriend met een siersteen stukgeslagen. Alsof dat niet genoeg was pakte ze uit de kofferbak van haar voertuig een kapmes en probeerde daarmee het slachtoffer aan te vallen.

Dit gebeurde die bewuste dag aan de Hydnstraat in Suriname. De politie heeft de vrouw na de aangifte op het politiebureau ontboden, echter weigerde ze te gaan.

Het lukte de politie om de vrouw op te sporen en aan te houden. Volgens de vrouw is ze naar het adres van haar ex- vriend gereden, omdat zijn huidige vriendin zich provocerend gedroeg. De nieuwe partner van haar ex was namelijk gekleed in een T- shirt van haar vriend naar de sportschool, hetgeen niet in goede aarde viel bij Jaymie. Ze vond dat de vriendin van haar ex- haar jaloers maakte.

Op die bewuste dag reed de man naar huis en zag een zwart gelakte voertuig achter zijn auto stoppen. Vanuit de achterruit spiegel zag hij zijn ex. De man stapte uit en vroeg wat ze daar deed. Er ontstond een woordenwisseling tussen hen, waarbij de vrouw een siersteen pakte en deze op de achterruit van de auto van haar ex-partner gooide, waardoor die stuk ging.

In de auto zat een kind van 2 jaar dat door de knal begon te huilen. Intussen kwam een buurman ter plaatse die de aangever tegenhield. Op dat moment liep Jaymie naar haar auto en haalde uit de kofferbak een kapmes waarmee ze haar ex wilde aanvallen. De buurman hield de vrouw tegen en maakte haar het voorwerp afhandig.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, die de vrouw na de aangifte op het politiebureau liet oproepen. Ze weigerde, waarna de politie haar heeft opgehaald.

Volgens de aangever heeft hij de relatie met haar heeft beëindigd vanwege haar agressief gedrag. Volgens de ex-partner is ze extreem jaloers. In het belang van het onderzoek is Jaymie wegens vernieling en bedreiging in verzekering gesteld.