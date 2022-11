Leidster kindertehuis mishandelt kind met heet strijkijzer

De politie van de afdeling Jeugdzaken heeft op donderdag 24 november de 28-jarige verdachte S. op haar werklocatie opgespoord en aangehouden. De wetsdienaren deden na telefonisch het bericht te hebben ontvangen dat er twee kinderen in het tehuis waren mishandeld en medische hulp nodig hadden, de locatie aan voor onderzoek.

In bedoeld tehuis werd bij aankomst van de politieambtenaren in eerste instantie alleen het kind aangetroffen van wie men vermoedt dat zij geld van de leidster S. heeft weggenomen. Dit kind gaf de politie te kennen dat er een ander kind in het tehuis was dat verwond was met een heet strijkijzer.

De leidster S. die eveneens in het tehuis werd aangetroffen gaf de politie te kennen dat het kind met de brandverwonding op dat moment afwezig was, wat een grove leugen bleek te zijn meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het kind met de brandverwonding werd na een zoekactie door de wetsdienaren in het tehuis aangetroffen. Zij hield de politie voor dat zij door de leidster S. met een hete strijkijzer is gebrand, omdat zij tijdens het strijken voor één van de andere leidsters een ander kind per ongeluk met een strijkijzer had gebrand.

Dit kind heeft hierdoor 2e graads brandwonden opgelopen. Het ander kind dat vermoedelijk geld van de leidster S. had weggenomen, blijkt zowel door S. als haar levenspartner te zijn mishandeld. Geen van de twee kinderen zijn na de mishandelingen voor medische hulp naar een arts gebracht.

De leidster S. werd direct in de kraag gevat en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek in verzekering gesteld.