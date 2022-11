Braziliaan aangehouden voor neersteken landgenoot om vrouw

Zico D. is door de politie van Geyersvlijt in verzekering gesteld, omdat hij in de nacht van zaterdag op zondag 27 november een Braziliaanse man met een mes heeft neergestoken aan de Anamoestraat in Suriname.

Hij is wegens poging doodslag en zware mishandeling ingesloten. Op die bewuste nacht bevond het slachtoffer bij een supermarkt, toen de verdachte ook bij dezelfde winkel stopte. Daar kwam hij het latere slachtoffer tegen, die zonder enige aanleiding een mes trok en hem daarbij in zijn borsttreek stak.

Het slachtoffer was vanwege de verwondingen niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Voor de komst van de politie had de steekgrage verdachte de plaats reeds verlaten. De volgende dag werd de verdachte opgespoord en aangehouden.

Volgens hem werkte hij en het latere slachtoffer op een goudveld. Ze vonden allebei een vrouw leuk, maar uiteindelijk is de verdachte met die vrouw een relatie aangegaan. Er ontstond hierover ruzie tussen beide mannen, waarna de verdachte samen met de vrouw van het kamp is vertrokken om elders te werken.

Na bijkans vijf jaren kwam hij de man wederom tegen bij de winkel. Op die bewuste nacht, toen hij het latere slachtoffer tegenkwam kon hij zijn emoties niet tegenhouden, waarbij beide mannen in een woordenwisseling raakten, die uitmondde in een handgemeen.

Het slachtoffer is momenteel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Zico in verzekering gesteld.