Verdachte valt politieman aan, wordt in been geschoten

Een politieagent in Suriname is dinsdag gewond geraakt tijdens het aanhouden van een gedachte. Een agent was genoodzaakt vuurwapen geweld aan te wenden om de verdachte te arresteren.

De redactie verneemt dat de 35-jarige verdachte tijdens zijn aanhouding te Langatabiki onder invloed was. Er ontstond een gehaal en getrek, waarbij de verdachte een andere agent aanviel en zou hebben geslagen op zijn hoofd.

De collega agent reageerde door de agressieveling in zijn been te schieten. Direct daarna ontstond er een onoverzichtelijke situatie door de menigte aldaar. Er werd om assistentie gevraagd.

De politieman werd naar een poli in het district Brokopondo gebracht voor verdere medische hulp.

De gewonde verdachte D.J. werd aangehouden en naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere medische hulp. De verdachte zal worden voorgeleid bij een hulpofficier. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.