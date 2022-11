SFB sluit het jaar op sensationele wijze af in de Ziggo Dome

SFB (Strictly Family Business) kwam afgelopen september groots in het nieuws, toen ze hun twee shows in de AFAS Live aankondigde die beide binnen tien minuten uitverkocht waren.

Vorige week kwamen ze weer in het nieuws met de release van hun nieuwe album ‘Reset The Levels IV’ en afgelopen week kwamen ze weer naar buiten met een grote aankondiging, namelijk een nieuwe show. Op 30 december zal SFB de Ziggo Dome op zijn grondvesten laten trillen met hun ‘Strictly Family’ show.

Vorige maand sloot de groep hun ‘Shutdown periode’ op sensationele manier af met twee uitverkochte shows in de AFAS. Tijdens de show verraste ze de fans met het nieuws dat er een nieuw SFB-tijdperk aankomt. Vorige week trapte ze deze af met de release van hun nieuwe album en vandaag voegen ze daar ook een nieuwe show aan toe.

De show die op 30 december in de Ziggo Dome plaats vindt wordt wederom geproduceerd door 7Fest. Eerder dit jaar produceerde 7Fest al een uitverkochte editie van ‘7Fest’ en de twee sold out shows van SFB in de AFAS Live. ‘Strictly Family’ wordt gehost door SFB en 777 en beloofd een spectaculaire avond te worden.

Naast SFB zullen de grootste namen uit de scene voorbijkomen om 2022 op een spectaculaire manier af te sluiten.