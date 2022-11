Man dreigt kinderen dood te schieten nadat vrouw stiekem voorgoed naar Nederland vertrekt

Een vrouw, die voorgoed naar Nederland vertrok en haar man voorhield dat ze met vakantie gaat, kreeg afgelopen vrijdag de schrik van haar leven toen haar man in Suriname haar video belde en daarbij te kennen gaf dat hij hun kinderen van 2 en 9 jaar zal vermoorden en daarna de hand aan zichzelf gaat slaan. Tijdens de dreigende uitlatingen toonde hij een geweer met vier patronen, dat op tafel was geplaatst.

De vrouw had voor haar vertrek alleen haar dochter verteld dat ze voorgoed naar Nederland gaat. Ze heeft twee voorkinderen namelijk een zoon en een dochter. Met de 50-jarige Clifton G. heeft ze twee minderjarige kinderen.

Na de dreigende uitlatingen stuurde de vrouw haar dochter naar de politie om aangifte te doen. Het kind van 9 jaar was op school toen de vader de moeder met moord en zelfmoord had bedreigd. De schoolleiding als ook de politie werden op de hoogte gesteld, waarna het kind van school werd opgehaald.

De kinderen zijn momenteel bij de oudste dochter van de vrouw. Op die dag is de verdachte na school met het geweer in zijn auto naar de woning van de dochter geweest. Hij werd daar tegengehouden door de familie. Intussen was de politie ingeschakeld, maar voor de komst van de sterke arm had de verdachte de plaats reeds verlaten. Hij werd door de politie opgespoord en aangehouden.

De politie heeft het geweer in het bezit van de man aangetroffen. Volgens de politie gaat het niet om een jachtgeweer, maar een airgun van 5.5 mm en vier patronen. Volgens de politie kan afgevuurde schoten met het geweer dodelijk aflopen. Clifton werd door de zonen van Hermandad aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

Hij is wegens bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en overtreding Vuurwapenwet ingesloten.