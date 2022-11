Raad voor Verpleging in Suriname organiseert training Leadership for Change

De Raad voor Verpleging in Suriname (RaVeSu) heeft op maandag 28 november de openingsceremonie van de training ‘Leadership For Change’ (LFC) gehouden. Dertig verpleegkundigen uit verschillende gezondheidsinstellingen nemen deel aan deze training.

Volgens de directeur van het Elsje Finck Sanichar College (COVAB) en hoofdtrainer van de workshop, Angela Wallerlei-Kumbangsila, is deze training speciaal bedoeld om verpleegkundige leiders en managers klaar te stomen om te kunnen omgaan met de dynamische en complexe situaties binnen de gezondheidszorg. Deze activiteit wordt voor de derde keer gehouden in samenwerking met de International Council of Nurses (ICN) en duurt twee jaar.

Het LFC-programma werd in 2013 voor het eerst geïmplementeerd in Suriname. Hieruit zijn de ethische code voor de verpleging in Suriname, de competenties voor de Gediplomeerd Verpleegkundige en de licentie praktijkverpleegkundige tot stand gekomen. Volgens directeur Wallerlei-Kumbangsila is het ICN-LFC-programma dat in 1995 is opgericht, ontworpen om de capaciteit van verpleegkundigen op te bouwen op een hoger niveau uit lage-, midden- en hoge-inkomenslanden”.

Verder geeft zij aan dat het programma de deelnemers kansen biedt om een beter begrip te krijgen van gezondheidsuitdagingen op organisatorisch, regionaal en landelijk niveau. Hierdoor krijgen zij inzichten in hun eigen persoonlijke leiderschapsstijl en hun vermogen om organisatie- of systeemverandering te beïnvloeden en de gezondheidszorg te verbeteren in termen van kwaliteit, kosten, toegang of werkomgeving.

Verder is het programma afgestemd op de behoeften van de landen waar het wordt uitgevoerd. Dit wordt bereikt door nauwe samenwerking met de landelijke instituten. Directeur Wallerlei-Kumbangsila benadrukt dat het uniek is dat verpleegkundigen en vroedvrouwen aan dit programma meedoen. “We zijn ervan overtuigd dat de gezondheidssector met deze interventie, het voorbereiden van 30 leiders van verpleegkundigen en vroedvrouwen, meer verandering en uitvoeringskracht zal krijgen om organisatorische en systeemveranderingen te beïnvloeden en zodoende de gezondheidszorg te verbeteren”, aldus de directeur.