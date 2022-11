Schouw te Fort Zeelandia in verband met voortgang 8 december-strafproces

Vandaag dinsdag 29 november zal het Hof van Justitie in Suriname, een schouw (ook descente genoemd) laten plaatsvinden in het Fort Zeelandia, in verband met de voortzetting van het 8 december-strafproces. Hiermee verplaatst het Hof de terechtzitting tijdelijk naar de vermoedelijke plaats van het delict.

Volgens advocaat Gerard Spong kan het nuttig zijn om ter plaatse van het delict een kijkje te nemen. Met name kan dit van belang zijn ter weerlegging van het ‘op de vlucht neergeschoten’-verhaal, zegt hij tegen ABC Online Nieuws.

Het Hof kan tijdens de schouw waarnemen dat er vanuit Bastion Veere geen mogelijkheden zijn om te vluchten.

De advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, zal aanwezig zijn bij de schouw. Hij hoopt dat hij een beter beeld zal krijgen van wat er zich precies aan gruwelijkheid in die donkere nacht voltrokken heeft.

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van een bezoek aan het Fort Zeelandia tijdens deze rechtszaak. 12 jaar geleden, op 12 november 2010, vond er ook al een schouw plaats.

Vanwege de schouw dinsdag zullen enkele wegen en kruisingen nabij het Ford Zeelandia worden afgesloten voor het verkeer, meldt de Surinaamse politie. De onderstaande wegen en of kruisingen zullen vanaf 06.00 uur v.m. tot na afloop van de zitting middels dranghekken en verkeersborden worden afgesloten, te weten: