Bouterse ook bij schouw Fort Zeelandia; rechtszaak 16 december verder

De veroordeelde oud-legerleider Desi Bouterse was vandaag ook aanwezig in het Fort Zeelandia in Suriname. Daar hield het Surinaamse Hof van Justitie een schouw, ook wel descente genoemd.

Dit in verband met de voortzetting van het 8 december-strafproces. Met deze schouw verplaatste het Hof de terechtzitting tijdelijk naar de vermoedelijke plaats van het delict.

Advocaat Gerard Spong gaf eerder aan dat het nuttig kan zijn om ter plaatse van het delict een kijkje te nemen. Met name kan dit van belang zijn ter weerlegging van het ‘op de vlucht neergeschoten’-verhaal, zei hij tegen ABC Online Nieuws.

Het Hof kon tijdens de schouw waarnemen dat er vanuit Bastion Veere geen mogelijkheden zijn om te vluchten.

Na afloop sprak Bouterse de aanwezige pers kort toe. Naast Bouterse waren ook de verdachten Dijksteel, Dendoe en Gefferie aanwezig. Verder waren een aantal getuigen aanwezig.

De getuigen hebben verklaard dat Bouterse op 8 december ook in het Fort gezien is. Er was ook geen sprake van een paniek situatie zoals de verdediging van de verdachte zou hebben beweerd bij de laatste zitting.

De rechtszaak wordt op 16 december voortgezet.