Rechter erkent Sergio Sabajo als aangewezen dorpshoofd Powakka

“Het recht heeft gezegevierd”, reageert dorpshoofd Sergio Sabajo op de uitspraak van de kortgedingrechter Sandra Bradley.

De rechter heeft donderdag het verzoek van Merian Sabajo afgewezen om Sergio Sabajo te laten verklaren dat hij geen dorpshoofd is van het Inheemse dorp Powakka. Dit meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

De gewezen kapitein, Merian Sabajo, had Sergio voor het gerecht gedaagd, omdat ze het niet eens was dat hij in oktober 2021 is aangewezen als dorpshoofd.

Sergio is 4 december 2021 ingewijd als kapitein. “Het is voldoende aannemelijk dat Sergio is gekozen dan wel aangewezen en ingewijd als kapitein van het dorp Powakka”, staat in het vonnis.

Sergio heeft gisteren het vonnis in een dorpsvergadering uitgebreid uitgelegd aan de bewoners van Powakka.