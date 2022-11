14-jarig meisje in auto meegenomen en verkracht

Een 14-jarig meisje in Suriname is vrijdagavond door een autobestuurder meegenomen en verkracht.

Volgens het slachtoffer was ze naar de winkel aan de Vierkinderenweg. Daar kwam ze een man tegen, die kennis met haar maakte. Daarbij wisselden ze elkaars telefoonnummer uit, waarna ze naar huis vertrok.

Omstreeks 20.00u is het meisje wederom naar de winkel geweest. De man was nog steeds bij de winkel. Hij was gezeten in een grijs gelakt voertuig van het merk Toyota Mark-X. Hij benaderde haar om met hem mee te rijden, waarna het meisje toestemde.

Ze stapte in en reed vervolgens met de man weg.

De man bracht de auto bij een afgelegen plaats tot stilstand, waarbij hij het kind om seks vroeg. Ze weigerde en moest daarbij slagen incasseren. Onder bedreiging met de dood verkrachtte de man haar in de auto. Daarna bracht hij haar zette hij haar weer bij de winkel af.

Het meisje vertelde dit thuis aan haar ouders, die op hun beurt de politie van Santodorp inschakelden. Het kind is voor onderzoek verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.