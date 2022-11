Minister Weerwind naar Suriname om excuses slavernijverleden te maken

In 2023 wordt 150/160 jaar afschaffing van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij herdacht. Op basis van dit gegeven heeft het Nederlandse kabinet besloten tot het uitroepen van een ‘Herdenkingsjaar 150 jaar afschaffing van de slavernij’ (HDJ).

Het kabinet heeft 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de organisatie van activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar door maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. De uitvoering verloopt via het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Gisteren werd ook bekend dat acht leden van het kabinet op 19 december excuses zullen gaan maken voor het slavernijverleden. Dat gaan ze doen op acht verschillende plekken in de wereld: in Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Premier Mark Rutte gaat in Nederland spijt betuigen. Of dat in Amsterdam zal zijn, bij bijvoorbeeld het Slavernijmonument in het Oosterpark, is nog niet duidelijk.

Andere bewindslieden zijn die dag in Suriname en Caribisch Nederland om daar excuses te maken. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming gaat bijvoorbeeld naar Suriname.

Verder biedt staatssecretaris Eric van der Burg excuses aan op Aruba, minister Karien van Gennip op Bonaire, staatssecretaris Alexandra Van Huffelen op Curaçao, staatssecretaris Marnix van Rij op Sint-Eustatius, staatssecretaris Maarten Ooijen op Saba en minister Ernst Kuipers zal spijt betuigen op Sint-Maarten.

Eerder zei Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname dat de excuses op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo moeten worden aangeboden, door koning Willem-Alexander, premier Rutte en wellicht de voorzitter van de Tweede Kamer.