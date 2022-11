12 medailles voor Suriname op eerste atletiekdag Interguyanese Spelen 2022

De atleten die meedoen aan de Interguyanese Spelen hebben in totaal 12 medailles kunnen veroveren op dag 1 van het onderdeel atletiek.

Alicia Grootfaam leidde het team met twee gouden medailles op de onderdelen discuswerpen en kogelstoten.

Zilver was er voor Elithai Zamuel op het onderdeel kogelstoten, terwijl hij ook een bronzen medaille won met discuswerpen. Ilaisa Sennebad eindigde vrijdag ook met twee bronzen medailles om haar hals op zowel de 1500m als de 3000m. Er waren verder ook brons voor D’Angelo Huisden op de 100m en Luciano Herstberg op de 1500m. Isiah Jacott eindigde op de 5000m op de 2e plaats en dat leverde hem zilver op. Het estafette team van Suriname eindigde bij de meisjes op de 3e plaats en bij de jongens op de 2e plaats. Al met al een goede dag voor de atleten.

Ook bij wielrennen deed de surinaamse ploeg het goed. Vrijdag is een individuele tijdrit verreden over een afstand van 3000m in de National Park en Dimitri Madamsir eindigde op de 1e plaats in een tijd van 4.10.12 min. De 2e en 3e plaats waren voor de Guyanezen. Vandaag staat een wegwedstrijd van 40 km op programma voor de wielrenners.

De meisjes volleybal ploeg van Suriname heeft de eerste wedstrijd van de tweeluik tegen Guyana gewonnen. Suriname was vrijwel op alle fronten de betere over haar tegenstander. De setstanden: 25 – 11/ 25 – 19/ 25 – 16. De tweede wedstrijd wordt vandaag gespeeld.

De jongens ploeg had het in de 1e en 2e set iets moeilijker tegen Guyana waar er ook twee wedstrijden gespeeld zullen worden. De onzen wonnen de 1e set met 25 – 20 en de 2e set met 25 – 23. Guyana herstelde zich in de 3e set na een achterstand en won die set met 25 – 21. De 4e set werd uiteindelijk gewonnen door Suriname met 25 – 18. Morgen volgt de tweede wedstrijd.