Hindipop Award Show is kick-off herdenking 150 jaar Hindostaanse Immigratie

Op 5 juni 2023 zal het precies 150 jaar geleden zijn dat de Hindostaanse immigranten voet aan wal zetten in Suriname. De herdenking hiervan zal groots gevierd en herdacht worden in heel Suriname.

Ra – Ni Entertainment heeft eerder in 2013 bij de herdenking van 140 jaar Hindoestaanse Immigratie samen met het Yaadgaar Orchestra het initiatief genomen om Surinamers aan te sporen mee te doen aan een Hindipop Componisten Show waarbij deelnemers een eigen compositie met tekst in Sarnami, Hindi of Urdu mochten aanleveren. Van de ruim 18 inzendingen werden toen de 12 beste composities uitgekozen voor de finale show.

Op 31 mei 2013 werden in een volle Anthony Nesty Sporthal deze nieuwe Surinaamse Hindipop composities onder begeleiding van het Yaadgaar Orchestra gepresenteerd aan het publiek. Als beste compositie werd door de 7 bekwame juryleden unaniem gekozen het lied “He Paa Tujhe Pranaam” geschreven door wijlen Jan Soebhag, gecomponeerd door Sharda Doekhie en op voortreffelijke wijze vertolkt door de jonge opkomende artiesten Ilhaam Ahmadali & Avishka Jhinkoe.

Ra – Ni Entertainment heeft gemeend om i.h.k.v. herdenking 150 jaar Hindostaanse Immigratie dit weer op te pakken. Er is wederom medewerking gevraagd aan het Yaadgaar Orchestra & de Culturele Unie Suriname om deze ‘Sarnami – Hindi Pop’ componisten uitvoering samen groots op te pakken in Suriname.

Het moment is weer daar om de gemeenschap te attenderen om eigen Surinaams-Hindostaanse composities te produceren. Een ieder die een mooie tekst kan schrijven in het sarnami, hindi of urdu zou hieraan mee kunnen doen. Binnenkort zal via de media een oproep geplaatst worden hoe en waar men zich kan inschrijven voor deze grote ‘Sarnami Hindi Pop Componisten Award Show’.