Onhygiënische manier van visverwerking ontdekt na melding over stank

De buurtmanagers van Uitvlugt kregen vorige week de melding, dat aan de Keskesmakastraat in Suriname een onhoudbare stank in de buurt waar te nemen was.

Na onderzoek door de Surinaamse politie bleek dat een buurtbewoner bezig was met het verwerken van vis en visdelen. Dit werd op zeer onhygiënische wijze verricht.

De buurtmanagers Nibte en Te Vrede stelden het bestuursdienst en het Bureau Openbare Gezondheidzorg (BOG) hiervan in kennis.

Ze gingen gisteren ter plaatse voor een onderzoek en stuitten op de situatie zoals op de foto te zien is. Dit gebeurde in samenspraak met de Landelijke Coördinator Buurtmanagers (LCBM).

Alle zaken werden in beslag genomen.