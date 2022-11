Man gewond bij vechtpartij op klaarlichte dag in hartje Paramaribo

Bij een vechtpartij vanmorgen in het centrum van Paramaribo, is een man gewond geraakt. Vernomen wordt dat het slachtoffer rond 10.45u aan de Jodenbreestraat in Suriname, gekapt werd door twee mannen en daarbij aan zijn hoofd en nek werd verwond.

Het gewonde slachtoffer rende weg en zocht hulp bij een zaak aan de Keizerstraat.

De politie werd gealarmeerd en een ambulance werd ingezet om het slachtoffer medisch te behandelen (foto).

Kort na de vechtpartij werden de twee mannen van 16 en 20 jaar aan de Keizerstraat aangehouden, door een security guard van een bedrijf. De Surinaamse politie heeft een tas inhoudende een mes, een houwer, een bivakmuts en een telefoon bij hen aangetroffen.

De mannen zijn meegnomen naar het bureau.