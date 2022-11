Doodgereden man (57) van achteren geschept door automobilist die rijbaan verliet

De man die vanmorgen dood werd gereden aan de Mirdanweg in Suriname, is de 57-jarige voetganger Frans Vandragt. Hij werd van achteren aangereden door de 25-jarige autobestuurder Refonilio V. die zijn rijbaan had verlaten.

Na de aanrijding ging de bestuurder uit vrees om mishandeld te worden weg. Hij heeft zich terstond bij de politie van De Nieuwe Grond aangemeld. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd.

Medewerkers van de Verkeersunit van Regio Midden deden na de melding van een aanrijding met dodelijk afloop aan de Mirdanweg ter hoogte van pand no.13, de locatie aan voor onderzoek.

Bij aankomst troffen de wetsdienaren het slachtoffer dat geen teken van leven meer vertoonde op de langs de weg lopende zuidelijke berm aan. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Gebleken is dat de autobestuurder in dezelfde looprichting van de voetganger over voornoemde weg reed. Hij kwam van uit het Westen gaande naar het Oosten. Op een bepaald moment reed de automobilist Frans van achteren. De voetganger was vrijwel op slag dood.

Refonilio die geen links verkeer had gehouden, is in het bezit van een geldig rijbewijs en was niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd.

Het ontzielde lichaam van Frans is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen meldt de Surinaamse politie.