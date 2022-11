Man lost schot met vuistvuurwapen ter hoogte van discotheek

Deze man is afgelopen nacht door de Surinaamse politie aangehouden, omdat hij een schot zou hebben gelost aan de Anamoestraat in Suriname. Volgens de politie gebeurde dit ter hoogte van discotheek Bar do Bigode.

De melding kwam rond 03.00u binnen, waarna manschappen van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) de man wisten aan te houden.

De verdachte is de 35-jarige ondernemer R.A. Hij loste een schot met een vuistvuurwapen dat in beslag is genomen, samen met de patronen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.