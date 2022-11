Kenny B theatershow naar Suriname, met Jörgen Raymann in voorprogramma

Op 28, 29 en 30 december 2022 is de succesvolle Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B in Suriname. Dit keer doet hij iets speciaals want hij staat met zijn eigen theatershow ‘The Story of Kenny B’ in Assuria Event Center. En in zijn voorprogramma staat niemand minder dan Jörgen Raymann.

In de theatershow The story of Kenny B is er uiteraard muziek, maar je hoort ook het persoonlijke verhaal van Kenny B. Hij vertelt over zijn bewogen leven: vanaf zijn jeugd tot aan soldaat en vredesonderhandelaar in Suriname. En in Nederland van asielzoeker tot succesartiest met meerdere nummer 1 hits.

Een indrukwekkend levensverhaal dat hij vertelt aan de hand van zijn eigen nummers en klassiekers van Bob Marley en anderen.

De kaarten voor deze shows zijn te koop bij Sweetheart Suriname aan de Wilhelminstraat of in de Hermitage Mall. Zitplaatsen boven zijn SRD 1.000 en beneden SRD 750. De mensen die een eigen tafel willen kunnen een WhatsApp sturen naar 8506170.

